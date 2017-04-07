07.04.2017 (14:14)

В ВКС завершилось командно-штабное учение дальней авиации

В Воздушно-космических силах (ВКС) России прошло командно-штабное учение дальней авиации под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

В нем были задействованы более 20 экипажей Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ил-78, находившихся на 10 аэродромах в Центральном, Северо-Западном и Приволжском Федеральном округах, а также 3 полигонах, для отработки применения авиационных средств поражения.

В рамках учения летчики отработали перебазирование на оперативные аэродромы, выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования, дозаправку в воздухе.

«Задействованный в командно-штабном учении личный состав дальней авиации решил все поставленные задачи с высоким качеством. Более точные оценки действиям каждого из подразделений будут даны после завершения работы комиссии командования дальней авиации и анализа средств объективного контроля. В ближайшее время авиационные экипажи вернутся в пункты постоянной дислокации», – отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

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