07.04.2017 (14:01)

В Ростове-на-Дону прошла первая гарнизонная репетиция военного парада в День Победы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" В Ростове-на-Дону прошла первая гарнизонная репетиция военного парада в День Победы

В войсках Южного военного округа (ЮВО) началась подготовка к военным парадам в ознаменование 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников проверил сегодня готовность парадных расчетов войск Ростовского гарнизона.

Он уделил особое внимание порядку прохождения торжественным маршем кадетских и юнармейских коробок.

«На кадетов и юнармейцев ложится самая ответственная задача — достойно завершить прохождение пешей колонны. Согласно давней традиции суворовцы всегда являлись украшением парадов, подчеркивая преемственность поколений», — подчеркнул командующий Александр Дворников.

Открывать парад на Театральной площади донской столицы будут девочки — барабанщицы из Белокалитвинского кадетского корпуса.

Всего 9 мая в Ростове-на-Дону торжественным маршем пройдут около 1500 участников парада, в том числе около 1000 военнослужащих ЮВО.

В состав механизированной колонны включено около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», реактивные системы залпового огня «Град-М», зенитные ракетные системы С-300 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», другая техника.

В ЮВО на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 9 мая состоится 10 военных парадов, которые пройдут в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.

Всего к проведению праздничных мероприятий в ЮВО планируется привлечь свыше 18 тыс. военнослужащих и задействовать около 400 единиц вооружения и военной техники.

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