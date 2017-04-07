07.04.2017 (13:43)
Командующий войсками ЮВО проконтролировал строительство военных городков в Ростовской области
В Ростовской области завершается подготовка к сдаче 1-й очереди объектов военных городков Кадамовский, Кузьминский и Миллеровский.
Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников на местах проверил ход строительства общежитий для личного состава, столовых, штабов и других объектов инфраструктуры.
В ходе осмотра генерал-полковник Александр Дворников дал указание командирам подразделений организовать взаимодействие с представителями строительных организаций.
«Каждое подразделение имеет особые требования к размещению. Взаимодействие с представителями строительных организаций позволит учесть эти требования на этапе строительных работ и качественно подготовить объекты к эксплуатации», – сказал командующий ЮВО.
Он также обозначил сроки начала заселения военных городков. «К моменту проведения торжественных мероприятий, посвященных открытию военных городков, которые намечены на 1 мая текущего года, завершить заселение личного состава подразделений мотострелкового соединения в построенные общежития», – поставил задачу генерал-полковник Александр Дворников.
Введение в эксплуатацию полного перечня объектов военных городков в Ростовской области намечено завершить до конца текущего года.