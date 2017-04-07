07.04.2017 (13:43)

Командующий войсками ЮВО проконтролировал строительство военных городков в Ростовской области

В Ростовской области завершается подготовка к сдаче 1-й очереди объектов военных городков Кадамовский, Кузьминский и Миллеровский.

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников на местах проверил ход строительства общежитий для личного состава, столовых, штабов и других объектов инфраструктуры.

В ходе осмотра генерал-полковник Александр Дворников дал указание командирам подразделений организовать взаимодействие с представителями строительных организаций.

«Каждое подразделение имеет особые требования к размещению. Взаимодействие с представителями строительных организаций позволит учесть эти требования на этапе строительных работ и качественно подготовить объекты к эксплуатации», – сказал командующий ЮВО.

Он также обозначил сроки начала заселения военных городков. «К моменту проведения торжественных мероприятий, посвященных открытию военных городков, которые намечены на 1 мая текущего года, завершить заселение личного состава подразделений мотострелкового соединения в построенные общежития», – поставил задачу генерал-полковник Александр Дворников.

Введение в эксплуатацию полного перечня объектов военных городков в Ростовской области намечено завершить до конца текущего года.

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