07.04.2017 (13:20)
Лучших минометчиков ЮВО выявят на окружном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня»
На полигон Николо-Александровский в Ставропольский край прибыли команды-участницы окружного этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня», который состоится с 10 по 14 апреля в рамках подготовки к Армейским международным играм-2017.
В конкурсе примут участие военнослужащие Черноморского флота и Каспийской флотилии, российских военных баз в Армении и Абхазии, а также мотострелковых соединений, дислоцированных в Чеченской Республике и в Ставропольском крае.
Артиллеристы должны продемонстрировать мастерство применения 120-мм минометных комплексов «Сани», выполнить упражнения контрольных стрельб из 7,62-мм пулемёта ПКТ, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, а также автомата АК-74.
Также они будут состязаться в вождении многоцелевого тягача лёгкого бронированного МТ-ЛБ на специально подготовленной трассе с различными препятствиями: холм, проход в минно-взрывном заграждении, змейка, колейный мост и др.
Победители окружного этапа соревнований летом представят ЮВО на всероссийском конкурсе полевой выучки артиллерийских подразделений.