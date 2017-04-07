07.04.2017 (13:20)

Лучших минометчиков ЮВО выявят на окружном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня»

На полигон Николо-Александровский в Ставропольский край прибыли команды-участницы окружного этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня», который состоится с 10 по 14 апреля в рамках подготовки к Армейским международным играм-2017.

В конкурсе примут участие военнослужащие Черноморского флота и Каспийской флотилии, российских военных баз в Армении и Абхазии, а также мотострелковых соединений, дислоцированных в Чеченской Республике и в Ставропольском крае.

Артиллеристы должны продемонстрировать мастерство применения 120-мм минометных комплексов «Сани», выполнить упражнения контрольных стрельб из 7,62-мм пулемёта ПКТ, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, а также автомата АК-74.

Также они будут состязаться в вождении многоцелевого тягача лёгкого бронированного МТ-ЛБ на специально подготовленной трассе с различными препятствиями: холм, проход в минно-взрывном заграждении, змейка, колейный мост и др.

Победители окружного этапа соревнований летом представят ЮВО на всероссийском конкурсе полевой выучки артиллерийских подразделений.

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