07.04.2017 (11:34)

Ракетчики ЦВО вернулись в пункт постоянной дислокации в Свердловской области после выполнения боевых стрельб на полигоне Капустин Яр

Ракетчики Центрального военного округа, накануне выполнившие на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) первые боевые пуски из новых оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М», вернулись в пункт постоянной дислокации в Свердловской области.

На перроне была организована торжественная встреча с участием семей военнослужащих. Боевая техника размещена в новой парковой зоне с тенто-мобильными укрытиями, оснащенными собственной системой вентиляции, пожаротушения, электроснабжения и отопления.

Ракетная бригада ЦВО получила ОТРК «Искандер-М» в конце прошлого года на полигоне Капустин Яр, где в течение последующих месяцев подразделения прошли полный курс переобучения на новую технику.

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