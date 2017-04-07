07.04.2017 (11:02)

Зенитчики ВВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника на учении в Бурятии

Зенитные ракетные подразделения Восточного военного округа (ВВО) в рамках активной фазы масштабного учения по управлению группировками ПВО и авиации на полигоне Телемба в Республике Бурятия успешно отразили ракетно-авиационный удар условного противника.

Боевые стрельбы по воздушным мишеням, имитирующим ракеты и авиацию условного противника, одновременно выполнили расчеты зенитных ракетных систем и комплексов С-400, С-300ПС и «Панцирь-С».

Всего было запущено более 10 высокоскоростных малоразмерных мишеней на различных высотах. Все они были своевременно обнаружены и поражены. Действия группировки противовоздушной обороны руководством учения оценены на «отлично».

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