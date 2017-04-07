07.04.2017 (12:40)

Корабли Каспийской флотилии вернулись в пункты базирования после завершения зачетного учения в море

Разнородные корабельные группировки Каспийской флотилии в составе ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральных кораблей с приданными судами обеспечения возвратились в пункты постоянного базирования после проведение зачётного тактического учения в Каспийском море.

Учение продолжалось 5 суток. За это время в морских полигонах учебно-боевые задачи выполняли около 20 боевых кораблей и судов обеспечения, 4 самолёта из состава авиации Южного военного округа и свыше 1000 военнослужащих Каспийской флотилии.

На первом этапе учения экипажи кораблей отработали приведение сил в боевую готовность с выходом из пунктов базирования в районы рассредоточения и дальнейшей организацией всех видов обороны при стоянке на незащищённом рейде.

В ходе второго этапа учения отработаны совместные действия кораблей при ведении морского боя с надводными кораблями условного противника с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морской, береговой и воздушной целям в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

Тральные группы отработали противоминные задачи, а суда обеспечения — пополнение запасов материальных средств надводными кораблями в море.

В ходе учения корабли группировки прошли более 2 тыс. морских миль (3000 км), выполнили свыше 40 боевых упражнений и 30 задач по противоподводно-диверсионному обеспечению. Общая наплаванность кораблей и судов в ходе учения составила более 40 суток.

В настоящее время экипажи кораблей пополняют запасы материальных средств, проводят обслуживание корабельных систем и механизмов и приступают к выполнению повседневных задач.

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