07.04.2017 (07:15)

Командующий войсками ЗВО проинспектировал соединения и воинские части в Ленинградской области

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов проинспектировал соединения и воинские части, дислоцированные в Ленинградской области.

В ходе рабочей поездки проверены организация боевой подготовки, состояние вооружения, военной техники и учебно-материальной базы, правопорядка и воинской дисциплины, а также эффективность воспитательной работы с личным составом.

Особое внимание генерал-полковник Андрей Картаполов уделил контролю строительства объектов военной инфраструктуры: учебных корпусов, складов ракетно-артиллерийского вооружения и парков боевых машин.

Командующий войсками ВВО провел ход окружного этапа конкурса по полевой выучке офицеров ракетных войск и артиллерии им. главного маршала артиллерии Н.Н.Воронова.

Кроме того, генерал-полковник Андрей Картаполов заслушал командиров воинских частей о ходе выполнения основных задач в текущем году, в частности, перевооружения на новые и модернизированные образцы вооружения и военной техники и комплектования подразделений военнослужащими по контракту.

Рабочая поездка командующего войсками ЗВО носила плановый характер.

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