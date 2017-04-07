07.04.2017 (12:50)

На российской военной базе в Армении начались полевые занятия с гранатометчиками

На российской военной базе в Армении начались полевые занятия с гранатометчиками, в которых принимают участие около 200 военнослужащих.

Огневая подготовка со стрелками-гранатометчиками РПГ-7 и расчетами автоматических гранатометов АГС-17 проводилась в течение месяца на полигоне Алагяз на высоте над уровнем моря более 2 тыс. метров.

Военнослужащие научились вести разведку, определять типы целей и вести стрельбу из различных положений из-за укрытий.

Теперь в ходе полевых занятий им предстоит продемонстрировать освоенные навыки на незнакомой местности, поражая мишени, имитирующие бронетехнику условного противника, на дальностях от 150 до 500 м гранатами повышенной бронепробиваемости ПГ-7ВЛ.

Из автоматических гранатометов с использованием гранат со взрывателем мгновенного действия ВОГ-17 расчеты будут вести огонь по живой силе условного противника на дальности до 2 тыс. метров.

Особенностью проводимых занятий является выполнение военнослужащими задач днем и ночью в условиях высокогорья с применением поправок на порывистый ветер и высоту. Планируется, что при этом будет израсходовано более 3 тыс. боеприпасов и выстрелов.

Завершатся занятия сдачей военнослужащими нормативов по огневой и тактико-специальной подготовке, а также выполнением упражнений контрольных стрельб в ходе итоговой проверки за зимний период обучения.

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