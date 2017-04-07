07.04.2017 (12:20)

На Черноморском флоте почтили память погибших подводников

В Севастополе прошли мероприятия, посвященные Дню памяти погибших подводников.

На Братском кладбище Севастополя, где похоронены севастопольцы, погибшие на атомной подводной лодке (АПЛ) «Комсомолец» и атомном подводном ракетном крейсере (АПРК) «Курск», в Свято-Никольском храме-памятнике была отслужена лития по морякам.

У памятного знака «Погибшим в трагедиях на море» состоялся траурный митинг, в котором приняли участие представители командования флота, ветераны-подводники, экипажи новейших подводных лодок Черноморского флота, члены семей погибших моряков.

К могилам подводников АПЛ «Комсомолец», АПРК «Курск» были возложены венки и цветы.

7 апреля 1989 года в Норвежском море затонула атомная подводная лодка Северного флота «Комсомолец». Из 69 человек экипажа погибли 42 человека, пятеро из них были севастопольцами.

В соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ с 1995 года эта дата объявлена Днем памяти погибших подводников.

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