07.04.2017 (12:09)

В Хабаровском крае прошел совместный сбор психологов и офицеров отделов боевой подготовки ВВО

В Хабаровском крае впервые состоялся совместный сбор специалистов психологической службы и офицеров управлений и отделов боевой подготовки Восточного военного округа.

Участниками мероприятия был рассмотрен широкий спектр задач, направленных на повышение эффективности деятельности должностных лиц органов военного управления по вопросам психологической подготовки личного состава.

Специалистами психологических служб был выработан комплекс мер, способствующих формированию навыков совместной работы по планированию мероприятий психологической подготовки в ходе учебно-боевой деятельности соединений и воинских частей.

В рамках сбора были подведены итоги работы военных психологов округа в 2016 году.

Так, более 300 специалистов провели психологическое сопровождение около 7 тысяч мероприятий повседневной деятельности и боевой подготовки округа.

Также были рассмотрены приемы регуляции психоэмоционального состояния военнослужащих в ходе боевой подготовки.

Военными психологами уделяется большое внимание вопросам применения современных методик при оценке функционального состояния военнослужащих, использованию инфографики для эффективной адаптации молодого пополнения к военной службе.

Всего к сбору привлекались около 100 человек.

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