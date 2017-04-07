07.04.2017 (09:15)

Морская пехота ТОФ готовится к учению на морском десантном полигоне Клерк в Приморье

В рамках плановой боевой подготовки береговых войск Тихоокеанского флота на завершающем этапе зимнего периода обучения в соединении морской пехоты проходят различные учебные мероприятия с боевой стрельбой.

В частности, на полигоне Бамбурово, расположенном в Хасанском районе Приморского края, «черные береты» отрабатывают навыки вождения боевой техники.

Занятия по огневой подготовке проводятся на нескольких учебных местах, где морские пехотинцы демонстрируют стрелковую подготовку при поражении различных типов мишеней из автомата и пулемёта, снайперской винтовки и вооружения бронетранспортеров.

В ходе мероприятий боевой подготовки оттачиваются вопросы ведения современного общевойскового боя в полевых условиях, максимально приближенных к боевым.

В дальнейшем морским пехотинцам предстоит принять участие в батальонном тактическом учении (БТУ) с боевой стрельбой, которое пройдёт в конце апреля на морском десантном полигоне Клерк в Приморье.

Всего к БТУ привлекается более 1000 военнослужащих, будет задействовано около 80 единиц боевой и специальной техники, до 10 боевых кораблей и судов обеспечения, около 20 самолетов и вертолётов морской авиации флота.

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