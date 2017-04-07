07.04.2017 (11:51)

В Приморье прошла совместная тренировка корабельных сил, авиации и расчетов БРК «Бастион» Тихоокеанского флота

В Приморском крае и акватории залива Петра Великого прошла совместная тренировка корабельных сил и подразделения береговых ракетных комплексов Тихоокеанского флота с самолётами дальней авиации ВКС России и истребителями Восточного военного округа.

В ней были задействованы большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов», корабельная ударная группа в составе трёх ракетных катеров и дивизион берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» Тихоокеанского флота, четыре сверхзвуковых дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации ВКС России и два многоцелевых сверхманевренных истребителя Су-35С Восточного военного округа.

Расчетам БРК «Бастион» и экипажам Ту-22М3 под прикрытием Су-35С была поставлена задача нанести массированный огневой удар по корабельной ударной группе условного противника. Корабли Тихоокеанского флота, в свою очередь отрабатывали задачи противовоздушной обороны на переходе морем.

В ходе тренировки самолеты дальней авиации отработали задачи по поиску и уничтожению кораблей условного противника с условным пуском противокорабельных ракет и бомбометаниями.

Расчеты БРК «Бастион» совершили скрытный марш из места постоянной дислокации на стартовую позицию, с ходу развернули технику и произвели электронные пуски противокорабельных ракет.

Корабельные силы флота в рамках решения задач ПВО отработали вопросы радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных отвлекающих и уводящих целей, и с входом самолётов в зоны огневого поражения зенитных средств кораблей провели условные ракетные пуски.

По мнению руководителей тренировки все поставленные задачи были успешно решены на земле, в воздухе и на воде.

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