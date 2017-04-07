07.04.2017 (11:30)

Специалисты РХБ защиты ЗВО скрыли от условного противника стартовые позиции ОТРК «Искандер» в ходе учения

Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) во время совместного учения с ракетной бригадой скрыли от средств визуальной разведки и систем наведения ракетно-бомбового вооружения авиации условного противника стартовые позиции оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».

На этапе практических действий расчеты машин постановки аэрозольных завес ТДА-3 развернули боевой порядок «полукольцо» в районе стартовых позиций ракетных комплексов и осуществили их маскировку.

Расчеты пусковых установок перегрузили габаритно-весовые макеты ракет с транспортно-заряжающей машины и скрытно выдвинулись на запасные позиции, откуда успешно произвели электронные пуски по мишеням, имитирующим пункты управления условного противника.

Также в ходе учения военнослужащие отработали вопросы ведения радиационной, химической, биологической разведки, своевременного обнаружения применения противником биологических средств поражения, определения характера загрязнения местности и типа отравляющих веществ.

На завершающем этапе учения турбомашины полка РХБ защиты подали под большим давлением раскаленную до сотен градусов газо-капельную смесь. Так с техники сдуваются мельчайшие загрязненные частицы и уничтожаются опасные вирусы.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице