Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

07.04.2017 (12:00)

Сегодня в Псковское соединение Воздушно-десантных войск поступило16 новейших бронеавтомобилей «Рысь»

В Пскове состоялась торжественная церемония передачи 16 единиц новых специальных бронированных автомобилей «Рысь» гвардейскому десантно-штурмовому соединению Воздушно-десантных войск.

В ней принял участие командир 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии генерал-майор Алексей Наумец.

В скором времени разведчики десантно-штурмового соединения будут применять новую боевую технику в ходе занятий и учений, проводимых по плану боевой подготовки.

Как отмечают специалисты, данный тип модернизированных бронемашин повысит мобильность разведывательных подразделений ВДВ, он имеет бронекапсулу для защиты военнослужащих от воздействия фугасов и мин различной мощности и противопульное бронирование.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска , Автомобили
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false