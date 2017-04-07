07.04.2017 (01:15)

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв принял участие в презентации 3-го издания книги адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова «Морская мощь государства»

Главком ВМФ России Адмирал Владимир Королёв принял участие в презентации переиздания фундаментального военно-научного труда Главнокомандующего ВМФ СССР Адмирала Флота Советского Союза С.Г.Горшкова «МОРСКАЯ МОЩЬ ГОСУДАРСТВА».

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв принял участие в презентации 3-го издания книги выдающегося флотоводца Главкома ВМФ СССР, Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова «Морская мощь государства». В мероприятии, которое прошло в ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская Академия имени Адмирала Советского Союза Н.Г. Кузнецова», также, приняли участие внучка С.Г.Горшкова Татьяна и правнук Сергей, представители Главного командования ВМФ России и руководства ВУНЦ ВМФ, ветераны Военно-Морского Флота.

Презентация концептуальной книги открылась выступлением Адмирала Владимира Королёва, в котором он отметил, что «С приходом на пост Главкома ВМФ Сергея Георгиевича Горшкова началась эпоха Советского Военно-Морского Флота после войны. Различные эксперты ее позднее назовут ИСТОРИЕЙ БОЛЬШОГО ОКЕАНСКОГО ФЛОТА СЕРГЕЯ ГОРШКОВА. Эта эпоха, эта история продолжается и сегодня. Книга «Морская мощь государства» стала концентрацией стратегической мысли С.Г. Горшкова, как военно-морского стратега, признанного во всем мире. Этот труд значительно опередил время по своим программным взглядам на роль морского фактора нашей страны в Мировом океане. Фундаментальная военно-научная работа раскрывала природу и характер морской силы государства, предвидела и прогнозировала основные направления развития флотов мировых держав и возможности их боевого применения в Мировом океане».

В своем выступлении Адмирал Владимир Королёв, также, напомнил « В 1956 году, был принят научно обоснованный семилетний план военного кораблестроения, который стал важнейшим поворотным этапом в создании современного флота в условиях начавшейся научно-технической революции. В его разработке тогда приняли участие Военно-морская академия, ряд НИИ ВМФ. . Прошли десятки лет, - более полувека. Но принципы, которые были заложены С.Г. Горшковым в организацию планирования строительства и развития Военно-Морского Флота настолько актуальны, что применяются нами и сейчас. В доказательство этому, - эти принципы, выраженные в «Морской мощи государства» легли в основу Государственной кораблестроительной программы на период до 2050 года. Они станут фундаментом в новой Государственной программе вооружений (2018 -2025). В формировании этой программы приняли участие все рода Военно-Морского Флота, научные организации. Такой комплексный подход позволит нам отчетливо видеть развитие Флота по всем направлениям. А что касается применения сил ВМФ в современных условиях, задач военно-морского присутствия в Мировом океане, то мы имеем главный руководящий документ – Морскую Доктрину Государства, большинство положений которой опираются на наследие С.Г. Горшкова и его стратегические взгляды, выраженные в «Морской мощи государства». Материальный фундамент морской мощи государства, заложенный С.Г.Горшковым, оказался настолько прочным, что позволяет нам и дальше уверенно развиваться».

«Мы никогда не отступали от принципов С.Г.Горшкова, выраженных в книге «Морская мощь государства». Суть этих принципов – видение Флота, как инструмента стабильности, направленного на освоение Мирового океана для обеспечения нормальной экономической, морехозяйственной и исследовательской деятельности. Флот России никогда не был орудием агрессии на море», - отметил Главком ВМФ в своем выступлении.

В 2016 году исполнилось 40 лет со дня выхода из печати первого издания книги Сергея Георгиевича «Морская мощь государства». Монография, неоднократно издававшаяся в нашей стране и за рубежом, по праву считается наиболее значительным военно-теоретическим трудом отечественной морской школы.

В монографии отразился богатейший опыт выдающегося военачальника и государственного деятеля, ставшего идеологом и одним из создателей ракетно-ядерного океанского флота, сыгравшего колоссальную роль в обеспечении безопасности нашего государства в различные исторические периоды его развития. При этом Адмирал С.Г. Горшков видел в Военно-Морском Флоте не инструмент агрессивной военной силы, а а фактор укрепления мощи государства в Мировом океане в интересах гарантированного обеспечения реализации национальной морской политики и укрепления стабильности.

Значение этого труда, далеко выходит за рамки только военной науки. В нем, с системных позиций рассмотрены все важнейшие аспекты человеческой деятельности, связанной с Мировым океаном, включая судостроение, торговое мореплавание, освоение природных и сырьевых ресурсов, экологические проблемы и др. В глазах С.Г.Горшкова морская мощь понимается не как ортодоксальное господство на морских коммуникациях, а как способность к освоению Мирового океана. Благодаря принципам, изложенным в «Морской мощи государства», С.Г. Горшкова, по прошествии времени, считают родоначальником новой, «океанической школы» в мировой геополитике.

В связи с активным развитием и строительством сбалансированного по силам и средствам Военно-Морского Флота России, а также с возвращением военно-морского присутствия нашего ВМФ в Мировой океан в интересах недопущения любых угроз с морских и океанских направлений, интерес к военно-теоретическому наследию Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова в мире заметно возрос. Это наследие опередило время и является актуальным и базовым для совершенствования российского военно-морского искусства.

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