06.04.2017 (20:09)

На Кубани завершился II слет юнармейского движения «Пост № 1»

В Краснодарском крае завершился слет активистов общественного военно-патриотического движения «Юнармия» и специалистов органов по делам молодежи, курирующих военно-патриотическое направление.

На протяжении трех дней более 200 юнармейцев проводили встречи с видными общественными деятелями и экспертами, которые давали мастер-классы сборным отрядам Краснодарского края, а также организовывали дискуссионные площадки и тренинги по социальному проектированию.

Одним из главных событий слета стал торжественный плац-парад участников движения «Пост № 1» города Краснодара, города-героя Новороссийска и других районов. Постовцы продемонстрировали ритуал возложения цветов и церемонию заступления на Пост №1, а в завершении показали дефиле с оружием.

В итоговый день слета состоялся патриотический вечер бардовской песни, где выступили представители «Дома творчества Владимира Высоцкого» и иерей Роман Хотков.

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