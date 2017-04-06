06.04.2017 (21:00)

Кафедра информационного обеспечения ВУМО РФ провела итоговую научно-теоретическую конференцию на тему «Роль военных СМИ в информационной безопасности государства»

В работе конференции приняли участие представители Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ, профильной кафедры Российского университета дружбы народов, информационных структур Росгвардии, известные журналисты федеральных средств массовой информации, преподаватели, курсанты и слушатели кафедр и факультетов Военного университета.

От имени руководства главного военного гуманитарного вуза собравшихся приветствовала заместитель начальника Военного университета генерал-майор Елена Князева.

«Как известно специалистам, собравшимся в аудитории, информационное противоборство в современных условиях обострилось и все более отчетливо приобретает характер информационной агрессии со стороны наших недругов. Это противостояние отличается бесцеремонным вмешательством во внутренние дела, использованием методов и приемов подрывной пропаганды, попытками манипулирования сознанием российской общественности. Наша задача – подробно и тщательно, с научных позиций проанализировать состояние российских сил и средств, и в частности военных СМИ, участвующих в обеспечении информационной безопасности государства», - сказала, открывая конференцию, заведующий кафедрой информационного обеспечения Военного университета доцент Ольга Фомина.

Она отметила, что сегодня Военный университет осуществляет подготовку военных журналистов и специалистов информационного обеспечения для вооруженных сил 9 государств (Абхазия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Туркмения, Ангола, Монголия, Куба).

- С 2017 года по решению министра обороны возобновляется подготовка указанных специалистов для Минобороны Российской Федерации и Росгвардии, - сообщила присутствующим Ольга Фомина.

С основным докладом, созвучным с темой конференции, выступил профессор кафедры информационного обеспечения Владимир Ларченков. Анализируя формы и методы деятельности в этой сфере, определенные Доктриной информационной безопасности Российской Федерации, он подробно остановился на роли и участии различных средств массовой информации в воздействии на массовое сознание, выделил основные, применяемые специалистами, способы манипулирования общественным мнением, подкрепил примерами научные выводы. Особое внимание докладчик уделил использованию современных средств коммуникации – интернета, социальных сетей, блогов и т. д., - в формировании сознания, особенно молодежи.

Как отметил профессор Владимир Ларченков, наиболее яркое проявление цели информационного воздействия нашли в организации с помощью средств массовой информации «цветных революций» в странах Африки и Ближнего Востока, в отдельных государствах ближнего зарубежья. Начавшись с требований обеспечения прав и свобод граждан, демократизации, борьбы с коррупцией, эти выступления вскоре перерастали в открытое вооруженное противостояние, приводили к смене политического строя и системы власти.

Проанализировав в своем докладе основные формы и методы обеспечения информационной безопасности государства, и выделив основные функции военных СМИ в этой деятельности, докладчик обозначил и задачи, стоящие перед кафедрой информационного обеспечения в разработке научных основ противодействия вызовам современности, в подготовке высококвалифицированных кадров для военных средств массовой информации и информационных структур вооруженных сил.

Яркими примерами из своей более чем семидесятилетней практики ведения информационного противоборства поделился в своем видеообращении с участниками конференции профессор кафедры массовой коммуникации РУДН Яков Ломко. Ровесник Октябрьской революции 1917 года, он всю свою сознательную жизнь трудился в органах информации и пропаганды, возглавлял ряд редакций, находившихся на передовой идеологической борьбы нашего государства. Пять орденов на его груди, - свидетельство высокой оценки правительством его вклада в эту сферу борьбы за государственные интересы. Его содоклад «Гибридная война против России» вызвал огромный интерес присутствующих.

О развитии органов информационного обеспечения ВС РФ на современном этапе рассказал советник направления информационного анализа и специальных медиапроектов Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ полковник Георгий Кондратьев. В его научном сообщении нашли отражение практические приемы и способы деятельности, применяемые военным ведомством в информационном противоборстве. Основной принцип, который придерживаются в МО РФ и неуклонно реализуют в стратегии и тактике взаимодействия со СМИ – открытость и честность, правдивое отражение всех процессов и явлений происходящих в Вооруженных силах. Самый яркий пример – организация информационного обеспечения операции в Сирии.

С огромным интересом участники конференции выслушали выступление известного журналиста, публициста, писателя, военного обозревателя газеты «Комсомольская правда» Виктора Баранца. Он поделился своими практическими наблюдениями из современного состояния информационного общества, рассказал о приемах и методах, применяемых средствами массовой информации для противодействия деструктивным воздействиям недружественной пропаганды. По завершении выступления Виктору Баранцу довелось ответить на ряд вопросов будущих военных журналистов.

С научными сообщениями на конференции выступил доцент кафедры массовой коммуникации РУДН, эксперт ООН по направлению: культурная дипломатия Кинфу Зенебе Тафессе (Эфиопия).

Выступления с научными сообщениями слушателей Военного университета майоров Степана Семикина, Александра Завгороднего, Сергея Шевкопляса, Игоря Ягина, Дмитрия Цыганкова, подполковников Андрея Трифонова, Сергея Машункина, Владимира Поликарпова стали апробацией научных исследовательских работ, которые лягут в основу их магистерских диссертаций. Это обстоятельство определило и тот круг вопросов, что были заданы офицерам участниками конференции.

Столь же внимательно преподаватели кафедры информационного обеспечения отнеслись и к научным сообщениям сержантов Ашота Аракеляна и Мейлиса Иллиева, курсантов Олжаса Жаксылыкова, Абзагу Цвижба. Их научные исследования в последующем лягут в основу выпускных квалификационных работ будущих военных журналистов.

Об организация корреспондентских постов в войсковых частях рассказал корреспондент-организатор редакции газеты Сибирского округа войск национальной гвардии РФ «Красное знамя» капитан Павел Шабашов.

В завершение конференции были подведены итоги традиционного ежегодного творческого конкурса имени майора Валерия Глезденева. На этапе конкурсного отбора конкурсантами стали восемь военных журналистов специального факультета Военного университета. Ими было представлено более 30 публикаций различных жанров на военно-патриотическую тему.

В соответствии с решением конкурсной комиссии, закрепленным приказом начальника Военного университета, победителями конкурса стали: 1 место - курсант Олжас Жаксылыков, 2 место – сержант Мейлис Иллиев и 3 место - сержант Ашот Аракелян. Все они из рук почетных гостей конференции получили дипломы.

В целом участники научно-теоретической конференции отметили высокий уровень научных сообщений, глубокую проработку вынесенных на обсуждение проблем. Есть уверенность, что вопросы участия военных средств массовой информации в информационном противоборстве, которые были подняты в выступлениях, найдут свое продолжение, как в разработке теории, так и в практике деятельности военных СМИ.



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