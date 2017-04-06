06.04.2017 (19:55)

Специалисты «Оборонлеса» ликвидировали крупные возгорания в лесах Минобороны России

В период с 1 апреля по сегодняшний день лесопожарными формированиями военного ведомства было ликвидировано 14 пожаров в лесах Минобороны России на общей площади более 2,8 тыс. га, наиболее крупные из которых – в Бурятии, Приморском и Забайкальском краях.

По состоянию на утро 6 апреля на территории земель обороны и безопасности продолжается тушение пожара в Хабаровском участковом лесничестве на площади 5 га. Здесь задействованы 6 работников пожарно-химической станции (ПХС) «Оборонлеса» и 1 единица техники. Угрозы военной инфраструктуре и населенным пунктам нет.

Всего с начала пожароопасного сезона на землях обороны и безопасности возникло 17 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет 2 833 га, в том числе покрытая лесом – 332 га.

На тушение лесных пожаров привлекалось 33 единицы техники, 183 человека личного состава, в том числе работники ПХС «Оборонлес», военных лесничеств, пожарные команды воинских подразделений, сотрудники МЧС России и других ведомств.

Причины возникновения трех крупных пожаров – переход огня с сопредельных территорий. Причины возникновения остальных пожаров устанавливаются.

Большинство пожаров было обнаружено наземными лесопожарными службами «Оборонлеса» в ходе патрулирования территорий, сведения о трех пожарах поступили от местных жителей.

Лесные пожары являются основной причиной повреждения и гибели лесов на значительных площадях. Около 80% лесных пожаров возникает по вине человека. Неосторожное обращение с огнем, несанкционированные палы сухой травы, замусоривание леса – основные причины их возникновения.

В связи с высокой пожарной опасностью в лесах, «Оборонлес» Минобороны России постоянно напоминает местным жителям о необходимости соблюдения мер по предупреждению пожаров, а при обнаружении возгораний или задымлений в лесу просит немедленно сообщать по телефону центральной диспетчерской службы:

8-495-539-36-86 (доб.905 или 903) или по Единому телефону спасения 112.

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