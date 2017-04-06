06.04.2017 (22:45)

В РВСН проходят отборочные этапы конкурса подразделений РХБ защиты «Безопасная среда»

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) проходят отборочные этапы на лучшее подразделение радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ко всеармейскому конкурсу «Безопасная среда».

Конкурс проходит в три этапа: первый — в рамках соединений, второй — в рамках объединений и третий — в масштабе РВСН.

Участники соревнований выполнят более 20 нормативов по вождению военной и специальной техники, огневой подготовке, а также по РХБ защите.

По итогам конкурса в масштабе РВСН победившее подразделение сможет побороться на Всеармейском этапе за право выступать в конкурсе «Безопасная среда» Армейских международных игр.

Всего в отборочных этапах в РВСН, который стартовал 6 февраля, принимает участие более 400 военнослужащих, задействовано около 150 единиц военной и специальной техники.

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