06.04.2017 (22:30)

Юнармейцы впервые примут участие в военном параде на Красной площади 9 мая

Юнармейцы впервые примут участие в военном параде на Красной площади 9 мая, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

«Парадный расчет всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» примет участие в военном параде Победы на Красной площади в этом году. Сейчас ребята готовятся к прохождению по главной площади страны, оттачивают мастерство парадного шага», — сказал генерал-полковник Олег Салюков в ходе первой тренировки парадных расчётов.

Кроме юнармейцев впервые в параде примут участие военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.

«Также со 106 до 210 человек увеличена численность женского парадного расчета, в состав которого вошли представительницы сразу четырех военных вузов: Военного университета Минобороны России, филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулёва, Военно-космической академии имени Можайского и Военной академии связи», — добавил главнокомандующий Сухопутными войсками.

Справочно:

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе Минобороны России, имеет свои отделения во всех 85 регионах страны.

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