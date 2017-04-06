06.04.2017 (20:52)

Сотрудники Центрального Дома Российской Армии провели семинарские занятия со слушателями специального факультета Военного университета Минобороны России

Сотрудники методического отдела Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе провели семинарские занятия со слушателями специального факультета Военного университета Министерства обороны Российской Федерации по вопросам культурно-досуговой деятельности. Тема семинара: «Всегда на страже, всегда начеку» (к 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной армии).

На семинаре с докладом выступил начальник методического отдела заслуженный работник культуры Российской Федерации Дмитрий Хробостов, обративший внимание слушателей на исторические документы, принятые декретами Совета народных комиссаров РСФСР о создании РККА и РККФ, декрете ВЦИК «Об обязательном обучении военному искусству».

Затем с информационно-аналитическим сообщением «Методические пособия, подготовленные сотрудниками отдела в 2017 году» выступила заместитель начальника методического отдела Елена Гурьянова, которая ознакомила слушателей с новыми учебно-методическими разработками отдела.

Темой выступления ведущего методиста методического отдела заслуженного работника культуры Российской Федерации Василия Дмитриченко стала деятельность ЦДРА в интересах укрепления боевой готовности войск, где речь шла об участии флагмана военной культуры в морально-психологическом обеспечении войск.

Также вниманию слушателей было предложено выступление доцента кафедры морально-психологического обеспечения Военного университета Минобороны России доктора педагогических наук, профессора В.П. Масятина по теме: «Обмен опытом работы по организации культурно-досуговых мероприятий в интересах повышения боевой выучки войск».

Кроме того, на семинаре прозвучало выступление методиста группы методики культурно-досуговой работы Людмилы Рынзиной, посвященное проблемам формирования духовно-нравственного облика военнослужащих средствами культурно-досуговой работы.

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