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06.04.2017 (21:30)

В Главном управлении международного военного сотрудничества приняли Генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН Пьера Крехенбюля

Представитель ГУ МВС проинформировал П.Крехенбюля о деятельности Минобороны России по оказанию гумпомощи населению Сирии, организации взаимодействия со структурами ООН и МККК. Особое внимание было уделено деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон в САР по увеличению количества населенных пунктов, добровольно присоединившихся к режиму прекращения боевых действий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Международная деятельность
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