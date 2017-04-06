06.04.2017 (21:30)
В Главном управлении международного военного сотрудничества приняли Генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН Пьера Крехенбюля
Представитель ГУ МВС проинформировал П.Крехенбюля о деятельности Минобороны России по оказанию гумпомощи населению Сирии, организации взаимодействия со структурами ООН и МККК. Особое внимание было уделено деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон в САР по увеличению количества населенных пунктов, добровольно присоединившихся к режиму прекращения боевых действий.
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