06.04.2017 (21:00)

Авиация ЮВО совершила дальний перелет с выполнением боевых стрельб на незнакомых полигонах

Авиационные группы соединений истребительной, бомбардировочной и военно-транспортной авиации армии ВВС и ПВО Южного военного округа передислоцированы в Восточный военный округ из Краснодарского края и Ростовской области для проведения летно-тактического учения с боевой стрельбой.

Военные летчики в составе четырех авиагрупп бомбардировщиков Су-34 и многоцелевых истребителей Су-27СМ3, Су-30СМ и Су-30М2 совершили беспосадочные перелеты на расстояния свыше 6 тысяч километров с тремя дозаправками в воздухе, в том числе в ночное время суток.

Ракетные удары и бомбометание по учебным целям экипажи нанесли на незнакомых полигонах Лумбовка, Пенбой, Нагатай, Мухор-Кондуй и Телемба, расположенных в районах Кольского полуострова, Воркуты, Иркутска и Республики Бурятия.

Боевые стрельбы оперативно-тактической авиации явились очередным этапом тактического учения армии ВВС и ПВО, которое стартовало в начале марта. В дальних перелетах задействовано около 50 самолетов, в том числе 9 воздушных танкеров для дозаправки боевых самолетов в воздухе.

Завершающий этап учений пройдет на полигоне Телемба в Республике Бурятия, где будут проведены 15 розыгрышей тактических эпизодов с применением более 250 единиц вооружения и военной техники, в том числе Су-30М2, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, Ми-8АМТШ и Ми-8 МТПР, комплексы ПВО С-300ПМ, «Панцирь-С», средства наземного обеспечения полетов авиации, радиолокационные станции, техника связи, инженерных войск и радиоэлектронной борьбы, а также более 500 военнослужащих.

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