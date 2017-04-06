06.04.2017 (19:35)

Заместитель Министра обороны России Юрий Борисов посетил компанию «Воентелеком»

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов с целью проверки хода выполнения Гособоронзаказа посетил с рабочим визитом АО «Воентелеком». Замглавы военного ведомства ознакомился с уникальными разработками компании, проводимыми в настоящее время по заказу Минобороны России, а также новым центром управления защищенными сетями.

В рамках визита замминистра провел совещание с участием руководителей заказывающих управлений военного ведомства и военного представительства, директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Сергея Хохлова, генерального директора Воентелекома Александра Давыдова. На совещании был рассмотрен ряд стратегических вопросов, касающихся развития перспективных телекоммуникационных технологий, внедрения новейших образцов оборудования в сети связи Минобороны России.

Говоря о задачах Воентелекома, заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов подчеркнул, что «основная задача компании — это обеспечение Вооруженных Сил доверенными телекоммуникационными услугами. Мы не можем отдать это кому-либо, так как это связано с безопасностью передачи информации».

Замглавы оборонного ведомства отметил, что с 2012 года организация начала новую жизнь, которую обеспечили приход новой команды, а также поддержка Минобороны и начальника Главного управления Связи ВС РФ. Кроме того, с прошлого года она вышла на прибыль и сегодня ее смело можно ставить в один ряд с ведущими операторами России.

«Я уверен, что Воентелеком справится со всеми возлагаемыми задачами, которые мы закладываем на компанию в будущую государственную программу вооружения 2018–2025 годов», — отметил замглавы военного ведомства, говоря о привлечении компании к исполнению Гособоронзаказа.

Юрий Борисов также отметил, что впечатлен таким показателем как средний возраст сотрудников. С приходом новой команды он снизился на 16 лет.

«Телекоммуникация достаточно наукоемкая, высокотехнологичная область и смена оборудования здесь происходит очень часто. А почти все основные российские операторы связи идут по пути постройки услуг связи практически полностью на импортном оборудовании, — сказал заместитель Министра обороны. — Воентелеком за неполные пять лет коренным образом изменил эту ситуацию. Он организовал построение сетей для услуг связи и коммуникаций в интересах Минобороны России, состоящую на 75 % из полностью российского оборудования».

Юрий Борисов подчеркнул, что, кроме того, произошло качественное изменение — «мы практически полностью подошли к переходу на отечественное ядро. Используются процессоры «Байкал», открытая архитектура «Спарк», которые по своим характеристикам не уступают западным, что обеспечивает нам почти 100% локализацию».

Минобороны России уже сегодня имеет полностью доверенную линейку телекоммуникационного оборудования, на котором можно строить сети любой сложности и закрытости, подытожил замглавы военного ведомства.

Справочно:

В настоящее время Воентелеком выполняет 13 государственных контрактов на общую сумму свыше 27 млрд рублей. Вся филиальная сеть компании вовлечена в исполнение заказов. Основную часть работ теперь Воентелеком выполняет собственными силами.

Объединив в себе и научную школу, и практические компетенции, компания сегодня решает три важнейшие для страны стратегические задачи. Это разработка доверенной линейки высокотехнологичных продуктов и услуг на принципах технологической независимости, реализация интеграционных и сервисных проектов в чувствительных с точки зрения информационной безопасности сегментах и создание экосистемы для повышения конкурентоспособности российской промышленности.

Разработки компании заслуживают отдельного внимания. Их внедрение позволило Минобороны экономить на комплексном оснащении военных объектов до 44% средств, а на их эксплуатации до 72% за счёт унификации, значительного улучшения ТТХ и существенного снижения номенклатуры образцов.

Воентелеком смог сконцентрировать у себя все этапы жизненного цикла информационно-телекоммуникационных технологий, что само по себе уникально. Это позволяет компании работать с заказчиками по принципу «одного окна» и добиваться снижения себестоимости продукции и услуг, обеспечивая тем самым эффективность и рачительность расходования денежных средств, выделяемых в рамках Гособоронзаказа.

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