06.04.2017 (19:47)
Названы победители и лауреаты Госпремии России имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
Комиссия по Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова сообщает о завершении конкурса на соискание премии 2017 года в области военной науки, создания вооружения и военной техники, литературы и искусства.
В результате всесторонней экспертизы, общественного обсуждения работ, изучения творческого вклада авторов, проведенных в секциях Комиссии, победителями конкурса признаны:
в области военной науки:
- В.В. Агеев, А.И. Беззуб, В.Н. Вернигора, Н.А. Колесов, П.А. Красильников, Ю.И. Ласточкин, Ю.И. Маевекий, А.В. Плотников — работа по закрытой тематике;
в области создания техники и вооружения:
- Г.Ш. Камнев, В.М. Кашив, В.Г. Толмачев, А.Б. Шаповалов, В.А. Шурыгин — работа по закрытой тематике;
в области литературы и искусства:
- М.В. Переяславец — скульптурные композиции «Первая мировая война 1914—1918 годов» и «Победа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», установленные перед фасадом здания Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной;
- В,Н. Бусловский — литературное издание «Важнейшие слагаемые Великой Победы» (в четырех книгах).
Телефон для справок: (495) 498-63-51, (495) 498-72-19.
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