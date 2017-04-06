06.04.2017 (19:47)

Названы победители и лауреаты Госпремии России имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова

Комиссия по Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова сообщает о завершении конкурса на соискание премии 2017 года в области военной науки, создания вооружения и военной техники, литературы и искусства.

В результате всесторонней экспертизы, общественного обсуждения работ, изучения творческого вклада авторов, проведенных в секциях Комиссии, победителями конкурса признаны:

в области военной науки:

В.В. Агеев, А.И. Беззуб, В.Н. Вернигора, Н.А. Колесов, П.А. Красильников, Ю.И. Ласточкин, Ю.И. Маевекий, А.В. Плотников — работа по закрытой тематике;

в области создания техники и вооружения:

Г.Ш. Камнев, В.М. Кашив, В.Г. Толмачев, А.Б. Шаповалов, В.А. Шурыгин — работа по закрытой тематике;

в области литературы и искусства:

М.В. Переяславец — скульптурные композиции «Первая мировая война 1914—1918 годов» и «Победа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», установленные перед фасадом здания Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной;



В,Н. Бусловский — литературное издание «Важнейшие слагаемые Великой Победы» (в четырех книгах).

Телефон для справок: (495) 498-63-51, (495) 498-72-19.

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