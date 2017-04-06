06.04.2017 (18:58)

На Балтийском флоте начался чемпионат по офицерскому троеборью

На Балтийском флоте стартовал чемпионат по офицерскому троеборью с участием около 100 военнослужащих, представляющих команды соединений и частей флота.

Троеборье включает три вида состязаний: стрельба из 9-мм пистолета Макарова, легкоатлетический кросс на 1, 2 и 3 км и плавание на дистанции 100 и 200 м на время.

Участники чемпионата, в который есть как командное, так и личное первенство выступают в трех возрастных группах с соответствующими нормативами: до 30 лет, от 30 до 35 лет и старше 35 лет. Для выполнения упражнения участникам предоставляется всего 1 попытка. Победитель определяется по наибольшей сумме очков.

Команда-победитель будет награждена переходящим кубком командующего Балтийским флотом, а лучшим троеборцам в личном зачете будут вручены медали и грамоты спортивного комитета флота.

По итогам соревнований будет сформирована сборная флота, которая примет участие в чемпионате Западного военного округа по офицерскому троеборью.

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