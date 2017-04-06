06.04.2017 (18:19)

На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и зенитчиков

На российской военной базе в Армении началось совместное учение летчиков истребительной и армейской авиации с войсками противовоздушной обороны (ПВО) и боевыми расчетами постов наземной радиотехнической службы.

Учение пройдет в течение трех дней в рамках подготовки к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения.

К решению задач по обнаружению воздушных целей с передачей координат самолетам, вертолетам и средствам ПВО на применение ракетного и артиллерийского вооружения привлечено более 200 военнослужащих и задействовано около 50 единиц авиационной и специальной военной техники, в том числе истребители четвертого поколения МиГ-29, ударные вертолеты Ми-24, зенитные ракетные комплексы ЗРС С-300В и ЗРК Бук-М1-2, а также радиолокационные станции (РЛС) П-18 «Терек».

Главной особенностью РЛС «Терек» является возможность его применения в температурных режимах от –40 до +50 градусов Цельсия, труднодоступных местах высокогорной скалистой местности, а также для обнаружения и сопровождения воздушных целей на большой дальности, определения государственной принадлежности и выдачи координат целей.

Учения в российском соединении в Закавказье проводятся для отработки задач взаимодействия РЛС с пунктами управления авиации и средств ПВО при обнаружении воздушных целей с дальнейшей выдачей данных об обстановке и целеуказаний на применение вооружения в Объединенной системе ПВО стран СНГ.



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