06.04.2017 (17:28)

МПК «Ейск» Черноморского флота прибыл в Новороссийск после завершения ремонта

Малый противолодочный корабль (МПК) «Ейск» прибыл в Новороссийск после завершения планового среднего ремонта.

Ремонт корабль проходил на базе ФГБУ «13 судоремонтный завод Черноморского флота» в Севастополе.

Успешно пройдя ходовые испытания, малый противолодочный корабль прибыл в пункт постоянной дислокации.

Малый противолодочный корабль МПК-217 был построен на заводе «Ленинская кузница» в Киеве и 28 февраля 1990 года включен в состав Черноморского флота. 9 сентября. 1999 года ему присвоено наименование – «Ейск».

МПК входит в состав бригады кораблей охраны водного района Новороссийской военной морской базы.

Вооружение - 76-мм артустановка АК-176, 1х6 30-мм артустановка АК-630М, 1х2 ЗРК «Оса-МА» , 2х2 533-мм торпедный аппарат, 1х12 реактивный бомбомет РБУ-6000, 12 глубинных бомб или 18 мин.

Экипаж - 89 чел.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице