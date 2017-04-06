06.04.2017 (18:35)

Военнослужащие новой зенитной ракетной бригады из Хакасии впервые провели боевые пуски ракет из ЗРС С-300ПС

Военнослужащие зенитной ракетной бригады Центрального военного округа (ЦВО), сформированной 1 декабря прошлого года на территории Республики Хакасия, в рамках учения на полигоне Ашулук (Астраханская обл.) впервые провели боевые пуски ракет из зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300ПС.

На первом этапе военнослужащие совершили марш на расстояние 4,5 тыс. километров из Хакасии в Астраханскую область, где расчеты отработали задачи по защите позиционных районов.

По замыслу учения зенитчики отражали внезапный массированный авиационный удар условного противника. Проведены боевые пуски по мишеням «Бекас», «Армавир» и «Стриж», которые имитировали крылатые ракеты противника на высотах от 300 до 18 тыс. метров.

На завершающем этапе расчеты ПВО отработали наиболее сложный элемент подготовки — поразили мишени, движущиеся по баллистической траектории. К учению привлекались более 150 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц техники.

По прибытии в Хакасию, военнослужащие соединения заступят на боевое дежурство, усилив возможности группировки сил ПВО всей Западной Сибири.

Справочно:

ЗРС C-300 «Фаворит» предназначены для обороны важнейших объектов государства и его вооруженных сил от массированных ударов военных самолетов, крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, и других средств воздушного нападения.

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