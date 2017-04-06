06.04.2017 (17:03)

В Екатеринбурге командование ЦВО поздравило участника Сталинградской битвы с 95-летием

Командование Центрального военного округа (ЦВО) поздравило ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Алексея Левченко с 95-летием.

Заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Юрий Петров вручил генерал-майору в отставке Алексею Левченко подарки, поздравительные адреса с 95-летием. Алексей Васильевич – не только участник боевых действий во время Великой Отечественной войны, он служил в должности заместителя командующего войсками Уральского военного округа, отвечал за строительство важных объектов на территории Поволжья и Урала, в том числе военных городков.

Алексей Левченко был призван на фронт в сентябре 1941 года, принимал участие в Сталинградской битве, в сражении на Курской дуге, в боях на Ленинградском фронте и освобождении Праги. После окончания войны он продолжил военную службу, выйдя на пенсию в звании генерал-майора. Именно по инициативе ветерана в Екатеринбурге в 1995 году был установлен памятник маршалу Жукову.

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