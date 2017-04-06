06.04.2017 (18:06)

В Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулёва прошел конкурс научных работ, выполненных слушателями и курсантами вузов Минобороны России

С 27 по 31 марта в Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва прошел конкурс лучших научных работ, выполненных слушателями и курсантами вузов Министерства обороны Российской Федерации.

Для рассмотрения работ была создана конкурсная комиссия под председательством заместителя начальника академии по учебной и научной работе доктора военных наук, профессора А.А. Целыковских.

В этом учебном году на конкурс поступило 73 работы из 12 военных образовательных организаций высшего образования Минобороны России, выполненные слушателями и курсантами.

В ходе рассмотрения научных трудов основное внимание уделялось их содержанию, а также возможности реализации предлагаемых решений в органах военного управления, войсках (силах) и учебном процессе.

Отбор работ конкурса был организован на общем заседании конкурсной комиссии по результатам открытого голосования после предварительной экспертизы.

По итогам открытого голосования принято решение о представлении к награждению авторов лучших научных работ премиями и поощрениями Министра обороны Российской Федерации, а также отобраны работы на премии Минобрнауки России, победители и призеры которых будут определены после защиты результатов научных исследований на военно-научной конференции.

Решением конкурсной комиссии к премиям Министра обороны Российской Федерации представлены:

слушатель Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулева майор Денис Прокофьев за научную работу «Метод обеспечения надежного пуска дизеля образца вооружения и военной техники в условиях низких температур путем совершенствования системы питания топливом»;

слушатель Михайловской военной артиллерийской академии майор Илья Захаров за научную работу «Оценка влияния выбора места проведения ремонта ракетно-артиллерийского вооружения на боеготовность артиллерийской бригады»;

курсант филиала Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулева (г. Пенза) рядовой Анатолий Иванюк за научную работу «Совершенствование кабин грузовых автомобилей на стадии проектирования для удовлетворения требованиям пассивной безопасности».

Решением конкурсной комиссии к поощрениям Министра обороны Российской Федерации представлены:

слушатель Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулева подполковник Антон Сычёв за научную работу «Пути повышения эффективности технических средств переработки продовольствия»;

слушатель Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулева майор Сергей Хонин за научную работу на специальную тему;

слушатель Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского майор Иван Шунин за научную работу «Методика формирования навыков локализации неисправностей при ремонте вооружения»;

заместитель командира взвода филиала Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулева (г. Вольск) сержант Александр Якименко за научную работу «Восстановление качества моторных масел воинской части»;

командир отделения Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулева младший сержант Юрий Бирюков за научную работу «Применение композитных материалов в конструкциях автодорожных разборных мостов»;

курсант филиала Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулева (г. Омск) рядовой Владимир Лукьянов за научную работу «Исследование влияния угла опережения впрыска топлива на работу двигателя, устройство для его осуществления».

Комиссия отобрала 10 лучших научных работ на премии для поддержки талантливой молодежи Минобрнауки России, победители и призеры которых будут определены после защиты результатов научных исследований на военно-научной конференции:

курсанта Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулева рядового Дмитрия Калягина, выполнившего научную работу «Методика военно-экономического обоснования рациональных способов доставки материальных средств»;

курсанта филиала Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулева (г. Вольск) рядового Викторию Маркову, выполнившую научную работу «Организация питания малочисленных команд в полевых условиях с использованием малогабаритной блочной кухни»;

курсанта филиала Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулева (г. Пенза) рядового Александра Масюка, выполнившего научную работу «Разработка методики оценки коррозионного износа реактивных снарядов с помощью звуковых волн»;

курсанта филиала Военной академии МТО МТО имени генерала армии А.В. Хрулева (г. Омск) рядового Алексея Жуковского, выполнившего научную работу «Совершенствование подвижных средств технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники внедрением инновационных технологий ремонта и средств технологического оснащения»;

курсанта филиала Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулева (г. Омск) рядового Александра Дегтяренко, выполнившего научную работу «Повышение надежности и долговечности уплотнений ходовой части многоцелевых гусеничных машин»;

курсанта Михайловской военной артиллерийской академии ефрейтора Владимира Бондаренко, выполнившего научную работу «Выбор основных параметров контейнерных пунктов и площадок на артиллерийском складе объединения»;

командира отделения Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» сержанта Шаповалова Анатолия Алексеевича, выполнившего научную работу «Способ и устройства модернизации системы питания двигателей для улучшения экономических и экологических характеристик автомобильной техники»;

командира отделения Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» сержанта Павла Бойкова, выполнившего научную работу «Методика привития навыков исследования электрических характеристик аккумуляторных батарей и систем зажигания»;

курсанта Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова рядового Максима Лычкина, выполнившего научную работу «Устройство автоматической подготовки дизельного двигателя к пуску»;

курсанта Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова рядового Илью Фасхутдинова, выполнившего научную работу «Проект многофункционального автодрома».



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