06.04.2017 (19:01)

Вопросы совершенствования системы набора военнослужащих по контракту стали одной из основных тем очередного номера «Армейского сборника»

Пути и способы совершенствования системы комплектования Вооруженных Сил России рядовым и сержантским составом стали одной из главных тем апрельского выпуска журнала «Армейский сборник». Об этом в большом интервью журналу рассказал начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин.

По его словам, главным приоритетом в этой работе является безусловное преимущество качественных характеристик над количественными, что предполагает увеличение числа профессионалов-контрактников в составе ВС РФ. В целях своевременной и качественной реализации указаний Президента РФ в Минобороны разработаны основные подходы к комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту.

Как отметил генерал-полковник Виктор Горемыкин, в основу работы по комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту заложена жесткая многоуровневая система отбора кандидатов, обязательное направление их на подготовку в учебные центры или вузы с последующим заключением контрактов, а также многоступенчатая система прохождения военной службы, которая предусматривает в зависимости от квалификации профессиональный рост военнослужащего по контракту.

Также в номере – материалы начальника Ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского и начальника боевой подготовки армейской авиации ВКС РФ генерал-майора Олега Чеснокова.

В. Прилуцкий. Служим по контракту: интервью с начальником Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковником В. Горемыкиным

М. Матвеевский. Ракетные войска и артиллерия

О. Чесноков. Нет предела совершенству

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