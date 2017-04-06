06.04.2017 (16:42)
В Военной академии Генерального штаба ВС РФ прошло открытие деловой игры Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ
В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялось открытие деловой игры Секретариата и Объединенного штаба Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).
В течение двух дней будет отработан механизм по выработке предложений для принятия решений о совместных мерах по предотвращению и урегулированию кризисных ситуаций в соответствии с Положением о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации.
Также участники мероприятия проведут тренировку по выработке предложений Совету министров иностранных дел, Совету министров обороны, Комитету секретарей Советов безопасности и Совету коллективной безопасности по нормализации военно-политической обстановки в одном из регионов коллективной безопасности.
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