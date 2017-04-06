06.04.2017 (12:46)

Представители ЦСКА примут участие в этапе Гран-при по дзюдо в турецкой Анталье

С 7 по 9 апреля в Анталье (Турция) в соревнованиях по дзюдо примут участие 274 спортсмена из 36 стран. В составе российской сборной выступят 20 спортсменов (13 мужчин и 7 женщин), среди которых три представителя Центрального спортивного клуба Армии.

В мужском первенстве в весовой категории до 100 кг за «золото» будет бороться рядовой спортивной роты ЦСКА/Сочи Нияз Ильясов. В соревнованиях среди женщин выступят Сабина Гилязова (до 48 кг), спортсменка филиала ЦСКА/Самара Ольга Крюкова (до 63 кг), а также Анастасия Дмитриева (до 78 кг).

Самое большое представительство на соревнованиях будет у хозяев турнира — на татами выйдут 43 турецких спортсмена. На втором месте сборная Казахстана (22 участника), Россия — на третьем.



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