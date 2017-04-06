06.04.2017 (15:00)
Во Франции на этапе Кубка Европы по парусному спорту выступит квартет спортсменов ЦСКА
Во Франции с 8 по 11 апреля состоится этап Кубка Европы по парусному спорту в олимпийских классах «Лазер» (мужчины) и «Лазер-радиал» (женщины). В составе сборной России на старт выйдут четыре представителя ЦСКА.
В классе «Лазер» за медали будут бороться Максим Николаев и участник Олимпийских игр-2016 Сергей Комиссаров, а также юниор Кирилл Евфимьевский.
Участница Олимпийских игр (2012, 2016), серебряный призер чемпионата Европы (2011) прапорщик Елена Воробьева выступит в классе «Лазер-радиал».
Как рассказал старший тренер – начальник спортивной команды ЦСКА по парусному спорту Сергей Буданов, шансы на победу в этих соревнованиях у армейских мастеров парусного спорта достаточно высокие.
Эти соревнования во Франции станут отборочными к чемпионату мира, который в мае пройдет в Сплите (Хорватия).