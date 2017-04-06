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06.04.2017 (15:42)

В Хабаровске военные медики провели научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы заболеваний внутренних органов в молодом возрасте»

6 апреля специалистами ФГКУ «301-й военный клинический госпиталь Министерства обороны РФ»,  здравоохранения Хабаровского края и главным пульмонологом Минобороны России совместно с Дальневосточным медицинским государственным университетом (ДВГМУ) проведена  научно-практическая конференция «Актуальные вопросы заболеваний внутренних органов в молодом возрасте».

Цель конференции – обсуждение конкретных «болевых точек» практической диагностики и лечения часто встречающихся патологических состояний у лиц трудоспособного  возраста (внебольничная пневмония, гипертоническая болезнь, ХОБЛ, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь и др.).

В работе конференции приняли участие более 200 врачей различных специальностей  из Хабаровска, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской области.

Доклады представляли главные специалисты Министерства обороны РФ, гражданского здравоохранения Хабаровского края, профессорско-преподавательский состав Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ), врачи ФГКУ «301-й военный клинический госпиталь Министерства обороны РФ» по данной проблеме.

В ходе работы конференции определены перспективные методы диагностики,  современные направления терапии актуальных заболеваний внутренних органов у военнослужащих и лиц трудоспособного возраста. Представлены   результаты научно-исследовательской работы  в области внутренних болезней, выполненные  сотрудниками 301-го военного клинического госпиталя под руководством  профессорско-преподавательского состава ДВГМУ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Социальное развитие , Медицина
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