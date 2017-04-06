06.04.2017 (15:42)
В Хабаровске военные медики провели научно-практическую конференцию «Актуальные вопросы заболеваний внутренних органов в молодом возрасте»
6 апреля специалистами ФГКУ «301-й военный клинический госпиталь Министерства обороны РФ», здравоохранения Хабаровского края и главным пульмонологом Минобороны России совместно с Дальневосточным медицинским государственным университетом (ДВГМУ) проведена научно-практическая конференция «Актуальные вопросы заболеваний внутренних органов в молодом возрасте».
Цель конференции – обсуждение конкретных «болевых точек» практической диагностики и лечения часто встречающихся патологических состояний у лиц трудоспособного возраста (внебольничная пневмония, гипертоническая болезнь, ХОБЛ, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь и др.).
В работе конференции приняли участие более 200 врачей различных специальностей из Хабаровска, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской области.
Доклады представляли главные специалисты Министерства обороны РФ, гражданского здравоохранения Хабаровского края, профессорско-преподавательский состав Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ), врачи ФГКУ «301-й военный клинический госпиталь Министерства обороны РФ» по данной проблеме.
В ходе работы конференции определены перспективные методы диагностики, современные направления терапии актуальных заболеваний внутренних органов у военнослужащих и лиц трудоспособного возраста. Представлены результаты научно-исследовательской работы в области внутренних болезней, выполненные сотрудниками 301-го военного клинического госпиталя под руководством профессорско-преподавательского состава ДВГМУ.