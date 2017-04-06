06.04.2017 (13:51)

Сотрудники военной автоинспекции ЮВО на Кубани наградили победителей всероссийского конкурса «Безопасный маневр»

В Краснодарском президентском кадетском училище заместитель начальника 115-й военной автоинспекции Антон Гойкалов наградил воспитанников, которые стали победителями в номинации «Оригинальный подход» конкурса детского творчества с символичным названием «Безопасный маневр» между президентскими кадетскими, суворовскими военными училищами и кадетскими (морскими кадетскими) военными корпусами Минобороны России.

Конкурс был организован в целях обучения безопасному поведению на улицах (дорогах) суворовцев, кадет и воспитанниц, а также привлечения внимания взрослых к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.

Всего в конкурсе приняло участие 19 военных довузовских образовательных учреждений со всей России.

Учащиеся 5-8 классов под руководством взрослых педагогов сняли видеоролики, в которых творчески осветили типичные нарушения правил дорожного движения, рассказали, как нужно правильно переходить дорогу, передвигаться в автомобиле, на велосипеде и другие ситуации.

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