06.04.2017 (13:24)

Экипажи тральщиков Каспийской флотилии отработали обнаружение и уничтожили морских мин

Корабельная тральная группа Каспийской флотилии в морских полигонах Каспийского моря провела комплекс корабельных учений по действиям одиночного корабля в ходе выполнения задач по предназначению.

К выполнению задач боевой подготовки в северной части Каспийского моря привлечены экипажи базовых тральщиков «Магомед Гаджиев» и «Герман Угрюмов», экипажи трёх рейдовых тральщиков из состава Краснознамённой бригады кораблей охраны водного района флотилии.

Корабельные учения в морских полигонах проведены в рамках отработки курсовой задачи К-2 «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».

В ходе первого этапа учения моряки отработали постановку минных заграждений одиночным кораблём, контрольно-разведывательный поиск и ликвидацию минного заграждения контактными и неконтактными тралами.

На учениях по противоминной борьбе экипажи тральщиков выполнили артиллерийские стрельбы по плавающим минам и отработали подрыв мин различными способами взрывания.

На втором этапе экипажи базовых тральщиков «Магомед Гаджиев» и «Герман Угрюмов» выполнили задачу по проводке отряда судов обеспечения за тралами с форсированием минного заграждения. Роль каравана судов обеспечения выполняли суда флотилии, выполняющие задачи по пополнению материальных запасов корабельных ударных группировок в Каспийском море.

На завершающем этапе учений экипажи кораблей совместно с бойцами противоподводно-диверсионного отряда (ППДО) отработали ведение противодиверсионной обороны во время стоянки кораблей на незащищенном рейде.

Военные моряки выполнили стрельбы из стрелкового оружия с борта корабля по плавающему предмету, профилактическое гранатометание из ручных гранатомётов, а личный состав ППДО провел осмотр подводной части корпусов кораблей с использованием средств подводного наблюдения «Обзор» и «Осмотр».



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице