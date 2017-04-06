06.04.2017 (14:28)

Определены победители окружного этапа фестиваля прессы «Медиа-АС–2017»

В номинации «Молния» лучшими стали сразу три сотрудника государственного информационного агентства «ТАСС» — Наталья Никулина, Владимир Нуякшев и Илья Виноградов.

Специальный корреспондент Наталья Никулина активно освещает развитие Дальнего Востока, уделяя особое внимание Тихоокеанскому флоту (ТОФ). В частности, пишет о дальних походах кораблей ТОФ, международных и российских учениях, северном завозе и экспедициях, в том числе, по исследованию курильского острова Матуа. Ее информационные сообщения о мероприятиях боевой подготовки войск Восточного военного округа внесли значительный вклад в популяризацию деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в данном регионе.

Собственный корреспондент «ТАСС» в Калининграде Владимир Нуякшев награжден за материал о предоставлении помощи командованием Балтийского флота калининградскому аэропорту Храброво при эвакуации самолета. Журналист проходил службу на Балтийском и Тихоокеанском флотах. Работает в «ТАСС» с 1998 года.

Также за информационные материалы по итогам гидрографической экспедиции Северного флота в Арктику награжден собственный корреспондент «ТАСС» по Мурманской области Илья Виноградов. До этого он был поощрен командующим Северного флота за освещение деятельности флота в течение 2015 г. Член Союза писателей России.

Специальный корреспондент в МИА «Россия сегодня» в Ростове-на-Дону Иван Капустин награжден за качественное и регулярное освещение деятельности войск Южного военного округа в номинации «Молния». С 2015 года он освещает события в Ростовской, Астраханской областях и Республике Калмыкия, специализируясь на деятельности силовых структур.

За фоторепортаж об учебно-тренировочных полетах штурмовой и истребительской авиации (аэродром «Домна») в номинации «Главный калибр» в Восточном военном округе награжден фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» по Забайкальскому краю Евгений Епанчинцев. В 2013 году Евгений также стал победителем престижной премии «Лучшие фотографии России-2013».

Евгений Жиличев является корреспондентом в Интерфакс-Сибирь с 2001 года, подготавливая, в том числе, публикации для Агентства военных новостей (Интерфакс-АВН). Он награжден за лучшую работу в информационном агентстве в номинации «Молния» в Центральном военном округе. В 2012 году был награжден медалью «За вклад в развитие Новосибирской области» и премией «Красная строка» как лучший новосибирский журналист.

Итоги окружного этапа конкурса «Медиа-Ас-2017» размещены в специальном разделе на официальном сайте Минобороны России. В нем представлены биографические данные участников, творческие характеристики журналистов, а также их материалы. Победителями стали 47 журналистов со всей страны.

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