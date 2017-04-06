06.04.2017 (13:13)
Саперы российской военной базы в Таджикистане в ходе учения уничтожили склад условных террористов
Военнослужащие инженерно-саперных подразделений 201-й российской военной базы в Таджикистане в ходе тактико-специального учения уничтожили склад взрывчатых веществ и оружия условного противника.
По замыслу учения, условные террористы заминировали маршрут движения автоколонны с гуманитарным грузом, которая должна была доставить продукты питания в один из горных кишлаков.
Военнослужащие в костюмах сапера ОВР-1 «Сокол» с помощью миноискателей ИМПС-2 и «Коршун» произвели обследование дорожного полотна и обочин дороги, где были обнаружены неизвлекаемые мины и фугасы. Их подорвали на месте.
Помимо этого, минно-розыскные собаки нашли в одном из зданий замаскированный склад с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Заминированный объект был также уничтожен.