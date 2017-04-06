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06.04.2017 (13:13)

Саперы российской военной базы в Таджикистане в ходе учения уничтожили склад условных террористов

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений 201-й российской  военной базы в Таджикистане в ходе тактико-специального учения уничтожили склад взрывчатых веществ и оружия условного противника.

По замыслу учения, условные террористы заминировали маршрут движения автоколонны с гуманитарным грузом, которая должна была доставить продукты питания в один из горных кишлаков.

Военнослужащие в костюмах сапера ОВР-1 «Сокол» с помощью миноискателей ИМПС-2 и «Коршун»  произвели обследование дорожного полотна и обочин дороги, где были обнаружены неизвлекаемые мины и фугасы. Их  подорвали на месте.

Помимо этого, минно-розыскные собаки нашли в одном из зданий замаскированный склад с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Заминированный объект был также уничтожен.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска , Учения
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