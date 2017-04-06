06.04.2017 (14:03)

Заместитель Министра обороны РФ Юрий Борисов принял участие в открытии памятника создателю противокосмической обороны страны

Сегодня на территории Концерна ВКО «Алмаз-Антей» заместитель Министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов принял участие в открытии памятника выдающемуся конструктору в области глобальных космических информационно-управляющих систем и реактивного управляемого оружия, Герою Социалистического труда Анатолию Ивановичу Савину.

В торжественной церемонии также приняли участие генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков, бывший замминистра обороны России генерал армии Алексей Московский, начальник главного штаба Воздушно-космических сил генерал-лейтенант Павел Кураченко и другие.

Выступая на церемонии открытия, Юрий Борисов подчеркнул, что Анатолий Савин был представителем той плеяды генеральных конструкторов, которые заложили основу оборонспособности страны 40 с лишним лет назад.

Он создал уникальные разработки, которые предвосхитили время. Был основателем космического эшелона уникальной по своим характеристикам системы предупреждения о ракетном нападении, которая стоит на страже нашей страны.

Справочно:

Анатолий Иванович Савин — Герой Социалистического Труда, лауреат государственных премий, автор более 500 научных трудов и изобретений, разработчик интегрированной системы противокосмической обороны страны, космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении, а также системы морской космической разведки и целеуказания Военно-Морского Флота.

Выдающийся конструктор ушел из жизни 27 марта 2016 года на 95-м году жизни.

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