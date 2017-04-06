06.04.2017 (13:40)

Высшая военная школа впервые выпустит офицеров по новым государственным требованиям

Сегодня в Конгрессно-выставочном центре парка «Патриот» состоялся учебно-методический сбор с председателями государственных экзаменационных комиссий, назначенными для государственной итоговой аттестации выпускников военно-учебных заведений 2017 года.

Во время сбора начальник Управления военного образования Минобороны России генерал-майор Евгений Кучинский сообщил, что в этом году высшая военная школа приступает к выпуску офицеров адъюнктуры по новым государственным требованиям. В частности, речь идет о защите научного доклада, которая в этом году будет проводиться в вузах Минобороны России впервые.

Кроме того, подводя итоги за прошлый год, генерал-майор Евгений Кучинский отметил, что удалось добиться включения в состав каждой государственной экзаменационной комиссии более 30 % представителей войск (сил флота) и органов военного управления, являющихся заказчиками подготовки кадров.

«В целом результаты сдачи государственных итоговых испытаний показали, что уровень военно-профессиональной подготовки выпускников соответствует государственным требованиям», – добавил начальник Управления военного образования Минобороны России.

В режиме видеоконференции в сборе приняли участие 210 председателей государственных экзаменационных комиссий, а также около 300 представителей органов военного управления, отвечающих за организацию государственной итоговой аттестации выпускников, и руководящего состава военно-учебных заведений.

С участниками сбора проведены инструкторско-методические занятия, в ходе которых были раскрыты особенности приема теоретической части государственного экзамена по специальности, порядок проведения практической части государственного экзамена со слушателями с использованием автоматизированных систем управления.

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