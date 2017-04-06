06.04.2017 (12:59)
В Смоленской области проведено учение с зенитной ракетной бригадой ЗВО
С зенитной ракетной бригадой Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Смоленской области, проведено командно-штабное учение.
Органы управления и подразделения бригады были подняты по тревоге, приведены в боевую готовность и совершили 50-километровый марш в назначенный район, где отработали вопросы подготовки и ведения боевых действий.
В течение недели зенитчики, на вооружении которых имеются зенитные ракетные комплексы «Бук», совершенствовали навыки организации и ведения разведки, обнаружения и сопровождения целей условного противника, выполнение электронных пусков в обстановке применения условным противником активных помех и противолокационных ракет.
Для управления подразделениями были задействованы пункт боевого управления, новейшие унифицированные командно-штабные машины, которые позволяют решать в автоматизированном режиме широкий комплекс задач, включая прием, обработку и отображение сигналов боевого управления.
На учение было привлечено более 250 военнослужащих, задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.