06.04.2017 (12:32)

Большие десантные корабли СФ выполнили минные постановки в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море

Большие десантные корабли (БДК) «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (СФ) в составе корабельной минно-заградительной группы выполнили задачи по минным постановкам в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море.

В обеспечении морского тральщика «Машинист» экипажи десантных кораблей осуществили постановку оборонительного противолодочного минного заграждения в заданном районе. После успешной постановки учебных мин они были подняты на борт тральщика.

Боевое упражнение по минным постановкам было отработано в рамках проходящих на Северном флоте учений Кольской флотилии разнородных сил, которые начались накануне.

Кроме минирования акватории моряки-десантники отработали защиту от оружия массового поражения (ОМП) на переходе морем. При этом основное внимание было уделено выполнению нормативов по герметизации корпуса корабля и проведению специальной обработки кораблей при условном попадании в область радиационного загрязнения.

При стоянке на незащищённом рейде экипажи БДК «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» выполнили задачи противоподводно-диверсионной обороны кораблей и провели практическое гранатометание.

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