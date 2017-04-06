06.04.2017 (12:15)

В День Победы в Новочеркасске впервые состоится военный парад

9 мая текущего года в Новочеркасске (Ростовская область) на проспекте Платовском впервые состоится парад войск Южного военного округа (ЮВО) в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе рабочей поездки командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников встретился с главой администрации Новочеркасска. Они совместно осмотрели место проведения военного парада и обсудили состав привлекаемых войск гарнизона.

Впервые по центральной площади города торжественным маршем пройдут более 750 военнослужащих и механизированная колонна в составе около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град-М», зенитные ракетные системы С-300, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и другая техника.

В День Победы военнослужащие ЮВО примут участие в 10 военных парадах — в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске.

Кроме того, в соответствии с обращениями глав субъектов РФ и муниципальных образований планируется 31 прохождение войск ЮВО торжественным маршем и статичный показ военной техники, а также 29 торжественных мероприятий с привлечением военнослужащих в городах и населенных пунктах Крыма, Краснодарского края и Ростовской области, в республиках Северного Кавказа, а также на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

Всего к проведению праздничных мероприятий в ЮВО будет привлечено свыше 18 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 400 единиц вооружения и военной техники.

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