06.04.2017 (11:31)

На российской военной базе в Армении началась традиционная акция по сдаче крови

На российской военной базе, дислоцированной в Армении, стартовала традиционная акция по сдаче крови «Подари человеку жизнь — стань донором!», приуроченная ко Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля. В ней принимают участие более 300 военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов.

Специалистами филиала 1602 клинического военного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) запланировано собрать кровь и передать нуждающимся больным в Армении.

Забор крови будет проводиться с 6 по 8 апреля. Каждый военнослужащий сдаст около 200 мл, а опытные доноры 350—400 мл крови. После её проверки в лаборатории кровь будет передана в медицинские учреждения Армении, для оказания помощи нуждающимся жителям, перенесшим тяжелые операции с большой потерей крови и больным гемофилией.

Дни донора проходят в российском соединении в Закавказье ежегодно с 2011 года и приобрели традиционный характер. Нынешняя акция стала уже седьмой по счету. За шесть лет в ней приняли участие около 2 тыс. человек.

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