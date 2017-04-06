06.04.2017 (11:50)

Военнослужащие ЮВО получат более 600 служебных квартир в Новочеркасске в этом году

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников во время рабочей поездки в Новочеркасск проверил ход строительства жилых домов. Он предъявил представителям строительной организации жесткие требования к соблюдению сроков сдачи объектов 1-й очереди. Введение в строй первых трех жилых домов позволит обеспечить служебными квартирами 160 семей военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Ростовской области

«Ключи от служебных квартир в этих домах должны быть вручены до конца текущего месяца», – сказал генерал-полковник Александр Дворников.

Всего в 2017 году военнослужащие гарнизона в Новочеркасске получат более 600 служебных квартир.

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