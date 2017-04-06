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06.04.2017 (11:23)

Во Владикавказе состоится торжественная сдача 81-квартирного жилого дома для военнослужащих ЮВО

8 апреля на территории военного городка Весна во Владикавказе состоятся торжества по случаю вручения ключей от служебных квартир военнослужащим контрактной службы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

В мероприятии примут участие представители командования военного округа и 58-й общевойсковой армии ЮВО, Федерального государственного казенного учреждения «Югрегионжилье» и администрации Владикавказа.

Жилой 81-квартирный дом был построен для обеспечения служебным жильем военнослужащих ЮВО, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат и сержантов.

Новостройки укомплектованы необходимым коммунальным оборудованием. Стены квартир отделаны гипсовой штукатуркой и оклеены обоями. Полы застелены ламинатом и линолеумом. На кухнях установлены газовые плиты, рабочая стена облицована керамической плиткой.

При возведении зданий применялись современные технологии и строительные материалы, особо учитывалась также сейсмическая активность в регионе.

В микрорайоне также предусмотрено автономное обслуживание, для этого построены насосная станция, модульная котельная, которая обеспечит дома горячей водой и теплом, насосная канализационная система и две трансформаторные подстанции.

Кроме того, в микрорайоне будут построены торгово-бытовой и культурно-оздоровительной комплексы.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Жилье
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