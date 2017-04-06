06.04.2017 (12:05)

Завершилось совместное тактическое учение подразделений ВДВ России и белорусских Сил специальных операций

В Витебской области на полигоне Лосвидо завершилось совместное тактическое учение подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций Республики Беларусь с десантированием и боевой стрельбой. Его основные этапы проходили на трех полигонах, общая площадь которых составила более 12 тыс. кв. км.

В ходе учения самолеты белорусских военно-воздушных сил обеспечили высадку воздушного десанта в составе смешанных групп на три ранее незнакомые площадки приземления.

Затем «крылатая пехота» двух стран совместно отработала задачи по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и незаконных вооруженных формирований (НВФ), прорвавшихся на территорию дружественного государства.

Всего в тактическом учении приняли участие около 1000 военнослужащих, было задействовано более 600 единиц военной техники. От России к учению была привлечена усиленная парашютно-десантная рота воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Ивановской области. В ближайшее время она будет доставлена воинским эшелоном в пункт постоянной дислокации.

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